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Москва, Душинская ул., 6.
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Профессиональные средства автокосметики и автохимии от компании Koch Chemie

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Хиты продаж

Полирующий шампунь LERATON N1 473мл PS-000.302

В наличии

Полирующий шампунь LERATON N1 473мл PS-000.302
405 465
-
Кислотный шампунь LERATON N2 3,8л PS-010.710

В наличии

Кислотный шампунь LERATON N2 3,8л PS-010.710
1620 1862
-
Нейтральный шампунь + очиститель с индикатором 2в1 LERATON M2 Shampoo 473мл PS-006.811

В наличии

Нейтральный шампунь + очиститель с индикатором 2в1 LERATON M2 Shampoo 473мл PS-006.811
630 724
-
Чехол для сушки заднего сидения (для Carfon), CVK62, BIEFFE

В наличии

Чехол для сушки заднего сидения (для Carfon), CVK62, BIEFFE
8500 9775
-
Твердый зеленый DA полировальник 155/178 LERATON DAH180 PS-004.932

В наличии

Твердый зеленый DA полировальник 155/178 LERATON DAH180 PS-004.932
765 879
-
Ароматизатор PROSTAFF Слива KAORI Series Ume-no-Kaori 16g L251

В наличии

Ароматизатор PROSTAFF Слива KAORI Series Ume-no-Kaori 16g L251
500 575
-
Комплект по уходу за кожей LERATON PS-001.424

В наличии

Комплект по уходу за кожей LERATON PS-001.424
1575 1811
-
Универсальное средство для химчистки Mehrzweckreiniger Koch Chemie 11л 86011

В наличии

Универсальное средство для химчистки Mehrzweckreiniger Koch Chemie 11л 86011
5309
-
Мощный парогенератор для чистки салонов транспортных средств и помещений BIEFFE Vapobus BF090JBFR

В наличии

Мощный парогенератор для чистки салонов транспортных средств и помещений BIEFFE Vapobus BF090JBFR
208500 239774
-
Роторная полировальная машинка KRAUSS SUPERPOLISH P7

В наличии

Роторная полировальная машинка KRAUSS SUPERPOLISH P7
15950 18342
-
Кварцевое покрытие на 6 месяцев GYEON Can Coat 200мл GYQ200

В наличии

Кварцевое покрытие на 6 месяцев GYEON Can Coat 200мл GYQ200
5634 6479
-
Полотенце вафельное Dry Monster WAFFLE 400гр/м 40х60 синее DM-4060BL-400

В наличии

Полотенце вафельное Dry Monster WAFFLE 400гр/м 40х60 синее DM-4060BL-400
520 598
-
Маркер детейлера LERATON красный DMR PS-012.000

В наличии

Маркер детейлера LERATON красный DMR PS-012.000
225 258
-
Ароматизатор PROSTAFF Бамбук KAORI Series Take-no-Kaori 16g L255

В наличии

Ароматизатор PROSTAFF Бамбук KAORI Series Take-no-Kaori 16g L255
500 575
-
Высокая полиуретановая подложка 150мм LERATON BPP150 PS-004.963

В наличии

Высокая полиуретановая подложка 150мм LERATON BPP150 PS-004.963
765 879
-
Универсальный состав для химчистки Perfecta MultiReiniger 5кг 290405

В наличии

Универсальный состав для химчистки Perfecta MultiReiniger 5кг 290405
2700 3104
-
Бутылка химостойкая с крышкой-дозатором 500мл LERATON BOC500 PS-039.744

В наличии

Бутылка химостойкая с крышкой-дозатором 500мл LERATON BOC500 PS-039.744
162 186
-
Аппликатор для нанесения составов разный цвет 1шт 6157CCC

В наличии

Аппликатор для нанесения составов разный цвет 1шт 6157CCC
99 113
-
Шампунь для ручной мойки LERATON A3 Пенная вечеринка Foam Party Bubble Gum 473мл PS-010.204

В наличии

Шампунь для ручной мойки LERATON A3 Пенная вечеринка Foam Party Bubble Gum 473мл PS-010.204
405 465
-
Парогенератор с аквафильтром BIEFFE ALPHA 8 PLUS BFALP8PLFR

В наличии

Парогенератор с аквафильтром BIEFFE ALPHA 8 PLUS BFALP8PLFR
169000 194349
-

Новинки

Набор для чистки и защиты кожаных изделий SmartOpen Leather Box 15LB

В наличии

Набор для чистки и защиты кожаных изделий SmartOpen Leather Box 15LB
1869 2149
-
Грязевой сепаратор для ведра 20л KLCB KA-G028

В наличии

Грязевой сепаратор для ведра 20л KLCB KA-G028
420
-
Ароматизатор PROSTAFF Фудзи KAORI Series Fujisan-no-Kaori 16g L253

В наличии

Ароматизатор PROSTAFF Фудзи KAORI Series Fujisan-no-Kaori 16g L253
500 575
-
Комплект универсальных микрофибр Dry Monster Terry King 9 штук DM-3535-Terry

В наличии

Комплект универсальных микрофибр Dry Monster Terry King 9 штук DM-3535-Terry
790 908
-
Ведро для мойки автомобиля красное 20л KLCB KA-G030

В наличии

Ведро для мойки автомобиля красное 20л KLCB KA-G030
990
-
Щетка детейлера для текстиля в виде насадки на электрические приборы Autech Deteiling brush Au-273

В наличии

Щетка детейлера для текстиля в виде насадки на электрические приборы Autech Deteiling brush Au-273
788 906
-
Защитное покрытие с графеном GRAPHENE PAINT CERAMIC COAT ZviZZer 50мл ZV-GF000050

В наличии

Защитное покрытие с графеном GRAPHENE PAINT CERAMIC COAT ZviZZer 50мл ZV-GF000050
11000 12649
-
Пенораспылитель LS3 с бачком TOR M-540500

В наличии

Пенораспылитель LS3 с бачком TOR M-540500
1408 1619
-
Таблетка для пеногенератора премиум CarChemicals СВ-5

В наличии

Таблетка для пеногенератора премиум CarChemicals СВ-5
125 143
-
Кварцевое покрытие на 6 месяцев GYEON Can Coat 200мл GYQ200

В наличии

Кварцевое покрытие на 6 месяцев GYEON Can Coat 200мл GYQ200
5634 6479
-
Универсальное моющее средство Vinet Atas 10кг 6692

В наличии

Универсальное моющее средство Vinet Atas 10кг 6692
2160 2484
-
Ёршик для чистки колёсных дисков изогнутый AuTech Au-6c7-30

В наличии

Ёршик для чистки колёсных дисков изогнутый AuTech Au-6c7-30
162 186
-
Супер впитывающее полотенце для сушки Dry Monster 50х60 коричневое DM-5060BN

В наличии

Супер впитывающее полотенце для сушки Dry Monster 50х60 коричневое DM-5060BN
750 862
-
Квик детейлер для всех типов поверхностей W1 Quick detailer INNOVACAR 4,54л 79302

В наличии

Квик детейлер для всех типов поверхностей W1 Quick detailer INNOVACAR 4,54л 79302
5898 6782
-
Щетка детейлера для кожи в виде насадки на электрические приборы Autech Deteiling brush Au-274

В наличии

Щетка детейлера для кожи в виде насадки на электрические приборы Autech Deteiling brush Au-274
788 906
-
Ведро для мойки автомобиля черное 20л KLCB KA-G030B

В наличии

Ведро для мойки автомобиля черное 20л KLCB KA-G030B
990
-
Полотенце вафельное Dry Monster WAFFLE 400гр/м 40х60 серое DM-4060GY-400

В наличии

Полотенце вафельное Dry Monster WAFFLE 400гр/м 40х60 серое DM-4060GY-400
520 598
-
Супер впитывающее полотенце для сушки Dry Monster 50х60 серое DM-5060GY

В наличии

Супер впитывающее полотенце для сушки Dry Monster 50х60 серое DM-5060GY
750 862
-